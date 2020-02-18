立法院即將開議，被稱為「最大遺珠」的前立委柯志恩直言，民進黨幾位新科女立委受訪表示，自己想進交通、經濟這兩個熱門委員會，聽在連任的立委前輩耳裡心裡想的應是：「小姐不是妳說了算，到後面去排隊吧。」

柯志恩今天在臉書發文《吳斯懷該不該進外交國防委員會？》內文寫道：「立法院要開議，可以進哪個委員會應該是所有立委最關切的，選對委員會，對自己有『可用度』，對媒體有『曝光度』。在八大委員會中，歷年來都是以『交通』及『經濟』委員會最熱門，媒體訪問的幾個執政黨的新科女立委，每個人都想進這兩個委員會，因為可以兌現政見，可以……這些話聽在連任立委的耳裡，心裡的OS應該是『小姐不是妳說了算，到後面去排隊吧』。」

此外，柯志恩更指出：「至於本屆話題不斷的『國防外交委員會』從來不是『大部分』委員的首選，我的前輩曾『哀怨』的說，有一年他無法如願的續留教育文化委員會，『只好』被排到外交國防委員會，一副很委屈沮喪的模樣。」

(中時電子報)