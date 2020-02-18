市場調研機構TrendForce表示，2019年第四季，DRAM量增抵銷價跌影響，DRAM總產值約155.4億美元，較前季僅小幅下滑1.5%，約略持平。展望本季，預期DRAM合約價第一季進入上漲周期，將正式終結衰退。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示，經過2019年近三個季度的調整，各終端產品的DRAM庫存在2019年第四季普遍回歸正常水準，加上2020年DRAM供給增幅有限，採購端開始提前拉貨。因此，即使在2019年第三季的高基期下，第四季DRAM供應商的銷售位元出貨量(salesbit)仍上升，由於量增抵銷整體平均報價的下跌，第四季DRAM營收僅減1.5%。

展望2020年第一季，採購端的備貨意願明顯，帶動PC DRAM、伺服器DRAM合約價格反轉向上。不過在整體出貨表現方面，第一季適逢亞洲年節假期，本就為傳統淡季，三大DRAM原廠皆預期第一季出貨量將較前一季衰退。

觀察各廠2019年第四季營收表現，台系廠商部分，南亞科(2408)因2019年第三季基期較高，第四季出貨量呈現衰退，加上報價走跌，營收季減9.3%。不過南亞科預期今年第一季出貨量及報價都將呈現季成長，可望帶動營收及獲利表現反轉向上。華邦電(2344)第四季受到25奈米新產品出貨狀況不如預期，加上報價下跌影響，DRAM營收衰退9.8%。力晶科技2019年第四季受到影像感測器客戶需求強勁影響，壓縮到DRAM產出，使得DRAM營收下跌約兩成。

觀察全球三大廠2019年第四季營收表現，韓國三星因伺服器端的出貨成長略低於同業，銷售位元出貨量僅季增2-3%，加上報價下跌，營收季減5%至67.6億美元。韓國SK海力士的銷售位元成長達8%左右，儘管報價下跌，季營收45.4億美元，季增2.9%。美光銷售位元出貨成長近10%，營收為34.7億美元，季增2.1%。原廠獲利能力方面，由於2019年第四季價格較前季下滑7-8%，除三星以外，DRAM供應商的營業利益率普遍呈現衰退。展望2020年第一季，報價反轉向上將有機會改善原廠獲利能力，不過由於價格僅小幅上揚，原廠獲利上升的幅度仍有限。

(時報資訊)