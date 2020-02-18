新冠肺炎疫情持續發展，學校要不要如期開學？校長及教師團體表示，過去兩周積極進行防疫演練，已做好25日準時開學的心理準備；但家長團體則認為，現在疫情比2周前還嚴重，如果真的不行，開學日應該考慮再延後。

全國中小學校長協會理事長、台中石岡國小校長吳錦章表示，過去兩周來，各學校積極做防疫準備，有什麼需求，會透過群組讓政府長官知道，預計在25日開學前可以準備就緒。

吳錦章以他們學校為例，雖然政府有提供口罩，但他們學校自行再另外採購一些，以便備用。此外，學校也會對學生量體溫，只要超過攝氏37.5度，就會先將他們隔離，並通知家長帶回。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，面對疫情，有些老師認為開學日應該延後、但有的則主張盡快開學不要再拖了，整體而言，都已經做好25日開學的心理準備。

不過他也提到，因應疫情，學生進校門時，是不是要量體溫，政府到現在都沒有講清楚，這可能造成學校及老師的困擾。因為對大型學校來說，對每個進校門的學生都量體溫，這是一個大工程。

「我看現在疫情比兩周前嚴重，政府應該有延後開學的考慮。」全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，如果政府要學校25日開學，那必須將理由講清楚，否則家長們很不解，明明台灣疑似有有社區感染，疫情更嚴重了，怎麼還能如期開學？

彭淑燕說，因應開學防疫，現在還有很多事情未準備好，譬如，學生或老師一旦感染新冠肺炎，學否要停課？停課的範圍有多廣？現在政府都沒講清楚，到時候遇到狀況，學校會不知如何因應。

此外，她也提到，中小學的校園是開放的，每天放學後或假日時間，會讓社區人士進來運動。但現在這個敏感時期，基於防疫，學校在學生下課後，是不是可以禁止外人進入，到目前都沒有規範，一旦如期開學，很快就會遇到問題。

(中時 )