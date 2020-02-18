玄彬、孫藝珍被瘋傳偷牽手，但被當事人否認。（圖／翻攝自搜狐韓娛微博）

37歲韓國男星玄彬與蘇志燮、孔劉、姜棟元有「韓國四大公共財」封號，最近玄彬演出電視劇《愛的迫降》，和同年女星孫藝珍頻傳假戲真做，曝光的花絮更被網友推測兩人在桌下偷偷牽手，對此，今(18日)玄彬公司開腔否認，表示兩人並不是交往的關係。

玄彬過去曾認戀宋慧喬，2017年又和小他8歲的姜素拉認交往一年後又分手，最近玄彬和孫藝珍合作《愛的迫降》，戲裡戲外火花不斷，粉絲也敲碗希望兩人在一起，甚至有人發現釋出的花絮中，玄彬和孫藝珍並肩而坐，桌下似乎隱約可見兩人牽手，又增添熱戀可能。

對此，玄彬公司今回應：「玄彬和孫藝珍在桌下牽手不是事實，如果仔細看影片，是孫藝珍自己握著自己的手」，又強調：「兩人都是專業演員，在工作拍攝時牽手是不可能的，玄彬和孫藝珍不是交往的關係」，也說這樣的流言完全是空穴來風。

而早在去年初就傳出玄彬和孫藝珍同遊洛杉磯，男方還見了女方父母，但隨即被雙方否認，玄彬公司說兩人確實在美國見面，但戀愛不是事實，同行還有其他朋友，後來又流出兩人逛超市照片，玄彬公司又說，當天其實是兩人和其他朋友一起逛超市，可能因為只有他們兩個是名人，才會被拍照PO網，強調：「兩人僅是普通朋友關係」。

(中時電子報)