迎接櫻花季到來！知名咖啡連鎖星巴克宣布，將於2月19日推出全新櫻花系列商品，以浪漫的粉跟夢幻的紫，將落櫻繽紛的風景在杯盤與休閒包袋等商品上繽紛盛開，總計共推出60款以上的櫻花商品，有馬克杯、不鏽鋼杯、隨行杯、冷水壺、雙層玻璃杯、隨行杯袋、零錢包、提袋、證件掛牌等，為顧客開啟浪漫的春季篇章。

同時，星巴克也將於2月19日上市全新春季檔期新品，其中，咖啡飲品部份推出「榛果風味瑪奇朵」，以綿密香醇的奶泡混合烤堅果糖醬，搭配深烘焙的經典義式濃縮，呈現豐富核果香氣及細緻口感，還有「春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤」，以茶香混合可可的香醇，帶著蜜桃的甜美，混合專屬春天的滋味。

此外，星巴克本季檔期食品有「歐風肉丸花椰菜」，加入薑黃的茄汁義式肉丸，搭配滿滿的碎花椰菜及玉米、彩椒等，大量的蔬菜膳食纖維，提供顧客無負擔的美味；另有「檸檬雞肉三明治」將雞胸肉以微甜的鳳梨片及檸檬美乃滋提味，加上手桿花朵造型的麵包體，有清爽的口感。

還有多款春季繽紛甜點，例如以千層派皮為底、上有飽滿覆盆莓內餡的「覆盆子泡芙塔」；有著濃郁奶皇餡，再擺上一片遇熱即融的鹹香奶油，最後再填入綿密芋泥，極致三重享受的「芋泥奶皇堡」；以及呼應浪漫的櫻花季的「櫻花雙層奶酪」、「櫻花起司大福」、「櫻花莓果千層薄餅」，與櫻花外型的「紫薯地瓜春麵包」，在視覺與味覺都帶來滿滿粉色甜蜜的夢幻饗宴。

另外，星巴克表示，本季也將同步上市以美麗春天櫻花包裝的「春讚綜合咖啡豆」，結合青草氣息的巴布亞新幾內亞咖啡豆、明亮帶有核果香氣的哥倫比亞咖啡豆，黑櫻桃風味的日曬衣索比亞咖啡豆及具有雪松香氣的陳年蘇門答臘咖啡豆，結合來自三個咖啡產區、四款各具風味特色的咖啡豆。

(工商 )