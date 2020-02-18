臺灣港務公司辦理年度新進人員招募，預計招考正、備取共254名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業，或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪49,095元／月起；員級高中職畢業即可報考，起薪33,930元／月起。
港務公司研究委員洪明山表示，港務公司持續朝向「強化港口效能、完善旅運設施、發展智慧港口、開拓多元面向」目標邁進，為此，本次大量招考航運管理、土木、電機及機械人力，並招募業務管理、業務行政、貨櫃場站管理、法務、政風、行銷外語（英語）、會計、財務、職安衛、資訊、環保、航運技術、不動產開發等類科。
招考職缺落點基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、澎湖港及花蓮港7港口，歡迎各界有志加入港務事業之人才踴躍報名。
本次招考甄試作業由松盟科技股份有限公司承辦，報名期間自2月19日至3月9日止，一律採網路報名。第一試筆試於3月29日分北區及南區2地區同時舉行，第二試口試於5月10日於南區舉行，招考詳細資訊可於2月19日起至港務公司全球資訊網查詢。
(工商 )
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