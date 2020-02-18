冠西電可轉債競拍完成 訂定承銷價104.5元 14:202020/02/18 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，冠西電（2466）國內第三次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，此次競價拍賣2,660張，參與投標單498筆，合格標單481筆，已於18日上午經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣完成，開標結果最低得標價格103.11元，最高得標價格110元，得標加權平均價格104.5元。 另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，冠西電國內第三次有擔保轉換公司債公開承銷價格為104.5元。 (工商 ) #冠西電 #競價拍賣 #標單 #公開 #開標 也許您會感興趣 推薦閱讀 不畏寒流景氣 豐采520創紀錄：公開前熱銷350戶 09:002020/02/14 財經 臺灣轉型正義資料庫26日公開政治案件加害者、參與者 22:222020/02/14 政治 女星公開認了雙性戀 激吻温貞菱被肉搜 02:592020/02/15 娛樂 防美以疫制中 北京外交消毒 04:092020/02/15 焦點新聞 梁靜茹演唱會疫情延期 情人節PO網公開「必聽歌單」 22:432020/02/15 娛樂 人行下調MLF利率10個基點 延續淨回籠 11:252020/02/17 財經 鑽石公主號旅客暢遊北北基 時間、地點全公開 14:222020/02/17 政治 另類疫情？台中水湳經貿園區百億配地標售案延標 16:122020/02/17 風格 另類疫情？水湳百億配地標售案延標 16:512020/02/17 財經 原高雄海洋探索館 將公開標租 04:102020/02/18 產業．科技 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 匯豐未來3年恐裁員3.5萬人 占員工總數15％ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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