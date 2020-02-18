證交所表示，冠西電（2466）國內第三次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，此次競價拍賣2,660張，參與投標單498筆，合格標單481筆，已於18日上午經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣完成，開標結果最低得標價格103.11元，最高得標價格110元，得標加權平均價格104.5元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，冠西電國內第三次有擔保轉換公司債公開承銷價格為104.5元。

(工商 )