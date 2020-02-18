湖人球星詹姆斯(LeBron James)去年底獲選美聯社「10年最佳男運動員」，也就是2010-19年的全球最佳運動員。這讓退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)很不爽，「那是因為詹姆斯背後有很多強大的贊助商，這叫做置入性行銷。」
梅威瑟說：「我愛詹姆斯，但你提到10年最佳運動員，那明明是我，毫無爭議。我從1996年到2020年從沒獲選過，我是富比世榜首，而且我自己就是老闆，不用看人臉色。」
事實上只比賺錢的話，確實沒有運動員贏過梅威瑟。富比世統計過去10年收入最高運動員，梅威瑟以9.15億美元雄踞第一，C羅(Cristiano Ronaldo, 8億美元)、梅西(Lionel Messi, 7.5億美元)、詹姆斯(6.8億美元)都輸給他。
「我背後沒有開特力、雪碧、NIKE這些億萬公司砸錢相挺，他們付了很多錢就可以為所欲為。如果不算那些東西，我應該是20年來最佳運動員。」梅威瑟堅信是贊助商砸錢讓詹姆斯登上榜首。不過美媒也分析那是因為詹姆斯在場外有更多的正面影響力，包括辦學、黑人民權、慈善方面都有貢獻。
(中時電子報)
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