時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日於立院時力黨團辦公室召開「下修十八歲公民權修憲」記者會。呼籲立院各黨在新會期一起推動修憲，將可投票年齡由現在的20歲下修至18歲。

邱顯智表示，從近期的香港反送中、或是過去台灣反課綱等運動，都可看出民眾參與公共事務的年齡越來越輕，年輕人的公眾思維越來越成熟，下修公民權年齡也是目前社會及各政黨的共識。

邱顯智說，時代力量將會推出時力版本的修憲案，也希望各黨能夠提出各自版本，並由立法院長游錫堃來召開修憲委員會，也期待投票年齡下修至18歲的目標能早日達成。

王婉諭表示，現在包含能源轉型、居住正義、氣候變遷等等，有許多議題都能聽得到青年的聲音，這也都真實地影響他們未來的生活環境，而青年的聲音及權利義務都需要被正視。

陳椒華指出，現在有許多亞洲國家，如印尼、泰國、日本、韓國等等，都是18歲、甚至17歲就有投票公民權，而德國、瑞典、法國、英國等，也都為18歲公民權投票制度。

邱顯智說，奧地利公民權已下修至16歲，也顯示台灣已經落後很多國家。與公民投票相關的憲法第130條，我國是在50年代所制定，而公民權下修到18歲，已成世界趨勢。

(中時 )