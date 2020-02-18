雲林縣第一座U4等級危橋四湖廣西橋改建完成，雲林縣長張麗善（左六）率縣府主管及地方居民等祈求通橋交通平安。（許素惠攝）

雲林縣第一座U4等級危橋四湖廣西橋改建完成，雲林縣長張麗善（前右二）與地方耆老等走過新橋。（許素惠攝）

雲林縣四湖廣西橋改建完成後安全寬敞多了。（許素惠攝）

去年宜蘭南方澳大橋塌陷斷裂，引發國人對危橋的重視，雲林也檢視了全縣橋梁，列出10大座危橋，四湖廣西橋今（18日）完竣通橋，是縣內第一座完成改建的危橋，縣長張麗善除感謝中央補助外，也希望盡快核定另外8000多萬元改善其餘危橋。

雲林縣副議長蘇俊豪、議員吳蕙蘭、林建鴻、林深、許志豪、許留賓、黃淑鈴、四湖鄉長蘇國瓏等及居民一起見證喜悅時刻，在鳴炮聲中攜手走過新橋。

縣工務處長汪令堯表示，廣西橋為鄉道雲132線跨越下崙排水系統的橋梁，經檢測橋底板有大面積混凝土剝落，主鋼筋外露鏽蝕，列為受損嚴重的U4等級，有影響人民生命財產安全之虞，改建工程亦配合排水治理計畫，將原本長10.5公尺、寬20公尺橋梁，改建為長11公尺、寬20.5公尺，整體橋面抬高0.74公尺，可增加通水斷面，提升防洪能力。

張麗善感謝交通部補助經費改建，整個專案包括2座橋梁改建，除了廣西橋外，另一座為口湖宜梧西橋仍在施工，廣西橋是縣內第一座改建完成的危險橋梁。

張麗善說，縣府去年提報8座U4等級需立即派修橋梁，皆由縣府自行籌措財源先行辦理，將陸續於2月發包改建，希望中央盡速核定改建經費。

(中時 )