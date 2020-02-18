歐洲最大銀行匯豐控股公司公布最新財報顯示，去年稅前利潤減少三成以上。外媒報導，匯豐代理行政總裁祈耀年表示，匯豐控股擬在未來3年內大舉裁員3.5萬人，佔員工總數約15%，估計該集團員工總數將由23.5萬人削減至20萬人。

匯豐周二公布，2019年稅前利潤年減32.9%至133.5億美元，低於分析師預期的198.3億美元；當年營收年增4.3%至561億美元。匯豐指出，計畫於2020年和2021年暫停股份回購，並進行大規模重組。

(中時電子報)