匯豐未來3年恐裁員3.5萬人 占員工總數15％ 14:232020/02/18 中時電子報 徐慈薇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 匯豐未來3年恐裁員3.5萬人 占員工總數15%(圖/中新社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲最大銀行匯豐控股公司公布最新財報顯示，去年稅前利潤減少三成以上。外媒報導，匯豐代理行政總裁祈耀年表示，匯豐控股擬在未來3年內大舉裁員3.5萬人，佔員工總數約15%，估計該集團員工總數將由23.5萬人削減至20萬人。 匯豐周二公布，2019年稅前利潤年減32.9%至133.5億美元，低於分析師預期的198.3億美元；當年營收年增4.3%至561億美元。匯豐指出，計畫於2020年和2021年暫停股份回購，並進行大規模重組。 文章來源：cnbc (中時電子報) #裁員 #總數 #匯豐 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎衝擊 匯豐下調陸Q1 GDP成長至4.1％ 15:162020/02/14 財經 疫情衝擊難撐 花蓮一大型藝品店裁員35人 21:332020/02/14 社會 陸GDP被下調 汽車業恐受重傷 04:092020/02/15 焦點新聞 疫情影響蘋果？外媒曝iPhone 12發表日 16:242020/02/15 財經 政院紓困出爐 不裁員減薪可十足擔保貸款500萬 16:522020/02/17 政治 紓困企業 不裁員減薪優貸500萬 04:102020/02/18 財經焦點 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 美擬斷貨華為恐遭波及？台積電回應了 - 財經 川普逼死華為…台積電危險？網反應竟是… - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔9.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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