每年到了秋冬兩季，許多流行疾病便開始蠢蠢欲動，今年更是人心惶惶，為了度過這段非常時期，大家想盡辦法購買各種醫療用具加強防護措施，甚至造成搶購風潮，口罩、衛生紙等用品銷售一空。不過最實際的方法，就是醫師與營養師常提的：顧好身體健康，提升自身保護力。營養攝取即是重要的一環，那麼該如何從日常飲食使健康更上層樓呢？今天邀請到敏盛綜合醫院營養室劉香蘭主任談談她的飲食保養之道。

利用飲食指南檢視每日攝取是否均衡 不足的地方可用營養品補充

劉香蘭主任暢談提升保護力的要點。(圖/本報攝)

提問：在這段非常時期，該如何提升自身保護力呢？

其實只要維持每日攝取充足營養素，保護力自然就能提升，我們可以使用衛福部公布的飲食指南及健康餐盤來檢視自己在營養攝取方面是否過量或不足，像許多長輩吃得比較清淡，往往會造成營養攝取不足，透過飲食指南的檢視即可了解還需要補充哪些營養素。而皮膚與黏膜，則是我們人體自我保護相當重要的一部分，藉由攝取維生素A、維生素E與菸鹼酸等營養素可增進皮膚的健康，對保護力的提升十分有幫助，這些營養素在堅果類食物含量豐富。

但我們平常也會遇到食慾不振，或是太忙碌沒辦法好好吃頓飯等情況，這時候，營養品就佔了一個很重要的角色，我個人使用亞培安素來補充營養不足的部分，不過我習慣在喝安素的時候加一點抹茶增加一點風味，這可以視每個人的情況調整它的口感。

提問：你有提到亞培安素，它在你維持身體健康上，有哪些幫助？

因為亞培安素的營養成分很豐富，比如說我一天需要攝取五份蔬菜，但亞培安素內的膳食纖維含量約有一份蔬菜的量，所以在喝完安素以後，我今天只要再攝取四份蔬菜的量就好了，其他蛋白質等營養素也可以如此計算，這樣的好處是，我使用亞培安素取代一餐正餐或是當作餐與餐之間的點心，就能滿足一天的營養攝取。

翻轉對亞培安素既定印象 提升自我保護力

提問：但我們對亞培安素的印象是長輩與病人才會使用，平常也會喝它嗎？

關於病識感的疑慮，我想大家都有，但其實我們可以翻轉想法，「並非是病人或老人才喝安素，而是我們為了盡快脫離體力不佳或食慾不振的狀態，才喝安素來補充營養，增加保護力。」使用安素能夠簡單有效地補充我們的營養需求，如此而已。

提問：往後在飲食部分，我們還應該注意什麼？

蛋白質的攝取，特別在選擇優質蛋白質食物種類的時候應多加思考，一般來說，以植物性蛋白質最優，魚類海鮮類次之，蛋類再次之，最後才是肉類。而肉類部份則是白肉優於紅肉。往後在攝取蛋白質時可以多選擇富含植物性蛋白質的豆類食物。

非常時期 更應該用平常良好的飲食習慣來面對

擁有健康的身體才能享受人生，這段期間除了減少與人群接觸以外，更應該養成優良的飲食習慣，營養不足的部份就交給亞培安素來補充，讓身體與心理均保持健康狀態。至於整體環境衛生，則有賴台灣全體人民共同努力，一起度過這個難關。

*亞培安素為特殊營養品，使用前請諮詢醫師或營養師

(中時電子報)