疾管署今公布國內上周新增15例流感併發重症死亡案例，其中最年輕為北部1名30歲女性，某次出現發燒、無力等症狀，2天後起身突然倒地，失去意識，經搶救仍然不治。疾管署表示，國內流感疫情雖持續下降，但仍處流行期，呼籲尚未接種的公費對象把握機會儘速接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周國內新增36例流感併發重症案例，其中15人死亡。15人當中，14人本身患有慢性病，均未接種流感疫苗，主要併發肺炎，從發病到死亡僅5天。

在15例死亡個案中，北部30歲女性為其中最年輕的個案。林詠青表示，該女性並未有慢性病，發燒2天後意識不清，某次起身後倒地，沒有呼吸心跳，送醫後暫時恢復心跳，但因腦部缺氧嚴重合併器官衰竭，就醫當日就離世。

疾管署統計，本季(108年10月起迄109年2月17日)流感併發重症病例累計950例，年齡層以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計90例，99%病例未接種本季流感疫苗。

上周(2月9日至2月15日)門急診類流感就診達60,704人次，較前一周下降27.6%；急診類流感就診病例百分比為12.1%；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔58.8%，另B型流感佔比持續上升。

截至2月16日止，全國公費流感疫苗接種數達587.5萬劑，尚餘約16.5萬劑，疾管署表示，國內流感疫情雖持續下降，但仍處流行期，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。

(中時 )