吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的《小明星大跟班》，明（19日）晚10點將播出主題「當12星座都變成壞人？星座最凶最黑暗面」邀請到12星座代表藝人曹西平、李妍瑾、楊晨熙、大根、周宜霈、蘿莉塔、艾瑞絲、奇霏、董梓甯、姚蜜、米恩綺、王宣等，以及星座專家安格斯探討12星座「使壞」起來有多凶狠毒辣，其中Sandy自曝曾經被一個男生朋友追求，竟遭對方的天秤座前女友「衝康」。

《小明星大跟班》本集從迪士尼反派角色對應星座黑暗面，其中處女座代表角色是動畫《大力士》中的黑帝斯，被認為是「黑暗之王」，星座專家解析這類人就是「假友好、真利用」，遇到可利用的對象絕對緊抓不放，處女座的大根雖然在現場猛搖頭否認，但笑著自曝「我是在尾牙上如果遇到金主，一定會狠狠咬住他的人」，Sandy馬上跳出來補槍，「他就是會讓一些很無辜的藝人，會莫名其妙地在尾牙上捐了10萬元！」並轉身對著吳宗憲說道「爸爸，那個人就是我。」

而獅子座的吳姍儒在安格斯的分類中，則屬於「口無遮攔、控制狂型」，安格斯解析，「獅子座的人只要身旁的人不遵守自己的規則，絕對會破口大罵、不留餘地。」Sandy笑道，「我會控制我朋友，吃飯不能玩手機，逼迫他們把手機收起來，吃完飯才能拿出來。」同樣獅子座的楊晨熙也坦承，曾經在店裡開會時，因看到男友大飛坐沒坐相而忍不住發怒，「我們在開會，他坐在那邊搖，我就很火大，叫他不要再搖了，『給我坐好！』現場氣氛瞬間凝結，讓他很沒有面子。」

節目中討論到天秤座時，雖然安格斯直指這個星座「見人說人話、見鬼說鬼話，是標準雙面人」，但因為主持人憲哥正是天秤座代表，在場藝人攻擊火力減弱不少，只有Sandy跳出來自曝，曾經吃過天秤座的虧，「有一個男生朋友因為前女友劈腿而分手，半年後我們才認識，他對我是有意思的，結果我們才剛認識，這位前女友就在外面到處說『吳姍儒搶我男朋友』，天秤座就是搞這種！」想看更多精彩內容請鎖定明（19）日晚間10點，中天綜合台《小明星大跟班》。

(中時電子報)