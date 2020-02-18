為避免新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情假訊息以訛傳訛，特別是在昨日確認國內出現首例死亡個案後，更應密切注意防疫假訊息散播造謠，企圖引起社會大眾不安、同時強化打擊囤積口罩等防疫物資，警政署長陳家欽特別於昨日（17日）到刑事局召開「查察防疫假訊息專案檢討會議」。並強調對於一切亂傳的假消息絕對嚴辦不姑息。

陳家欽首先對刑事警察局近期嚴查速辦散布假訊息疫情、哄抬囤積防疫物資案件，表達肯定與慰勉之意，並親自蒞臨主持專案檢討會議，會中特別提醒同仁在執勤時要注意自身安全防護，保護自已才能保護國人，另外聽取刑事警察局專案報告假訊息查處情形並指示查處重點及方向，如一查獲就立即對外說明，以降低擴散、遏制不法。

警政署長陳家欽赴刑事局肯定同仁嚴查速辦散布假消息。（圖/翻攝畫面）

刑事局統計，1月23日至昨日止，警方已偵辦散布新型冠狀病毒疫情假訊息72件，移送43件、64人。另外，針對近日網路謠傳國內有數百人感染新冠肺炎致死的不實訊息，刑事局已積極偵辦中，呼籲民眾勿造謠觸法。

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(中時電子報)