業者直言，如果是促進環境和諧，這項政策是好的，但若能實際提高競爭力，才是他們最需要的。（張毓翎攝）

嘉義縣23年前陸續設置8個養殖漁業生產區，但由於全縣尚有73％養殖魚塭未納入養殖漁業生產區，無法向中央爭取經費投入公共建設，因此，縣府今年擬增設3個及擴大2個原本生產區的範圍。不過，有養殖業者擔心，這項計畫沒有相關配套吸引外人投資，若只是改善基礎建設，對未來漁業發展仍有限。

縣府目前提出設生產區的優點為補助區內的公共建設，如供水設施、進排水路等；缺點是區內的土地，只能從事漁業養殖及相關用途。有業者認為，僅改善硬體建設對養殖漁業現況助益有限，若有其他優惠措施，像降低土地成本、鬆綁相關規範或協助建廠、擴廠等需求。

嘉義縣目前在新店、塭港、好美、東好美、西新店、北港子（北華）、竿仔寮、過路子設置8個養殖漁業生產區，占全縣魚塭面積27％，為強化縣內養殖產業均衡發展，並使得中央資源也可挹注在非生產區的魚塭，縣府擬擴增塭港區及竿子寮區並新增3區。

業者直言，如果是促進環境和諧，這項政策是好的，但若能實際提高競爭力，給予產業輔導或帶領縣內漁產擴大市場，穩定魚價，才是他們最需要的；縣府表示，擬新增的3區未定案，目前在東石、義竹、布袋等村里召開說明會，視地方意願、區位發展成熟度等再排序劃設。

(中時 )