南韓總統文在寅周二在內閣會議上表示，政府應該盡一切努力緩解中國爆發新型冠狀病毒疫情帶來的衝擊，此翻發言使該國央行將進一步寬鬆貨幣政策的預期升高。

快速擴散的新冠肺炎疫情已經打亂全球供應鏈與商業活動，對全球成長與對南韓產品的需求造成打擊。文在寅表示，韓國經濟處於危急情況，必須採取激勵措施提振內需。

文在寅發表談話後，南韓3年期公債期貨大幅擴大漲勢，因投資人臆測政府將推出的激勵措施，可能包括該國央行在2月27日的決策會議上決定降息。

今年1月南韓央行以5票對上2票決定維持基準利率為1.25%不變，為在去年7月與10月兩度降息之後，連續兩次會議按兵不動。隨著4月15日的大選即將進入緊鑼密鼓的階段，文在寅的談話可能使央行支持當局政策的壓力升高。2015年南韓編列追加預算，以協助經濟減緩中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）造成的衝擊。

(時報資訊)