出身宜蘭的雙胞胎打擊樂家簡任廷、簡任佑，組成的打擊樂團體「雙子二重奏」，在歐美打擊樂界發光發熱，日前受邀至丹麥脈動打擊樂節於開幕活動演出，並參與專場音樂會，這對兄弟希望能繼續展現台灣新生代青年音樂團體的實力與音樂特色，讓國際更認識台灣。

丹麥脈動打擊樂節從2010年開始舉辦至今，以2年一次的方式在北歐及波羅的海地區輪流舉辦，2020年由丹麥主辦，有多達14國院校學生跟藝術家參與，共有400名師生共同參加。

受邀參加的雙子二重奏（Twincussion Duo）是由雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑組成，2014年成立樂團時就獲得南加州木琴大賽亞軍，2016年奪得義大利第3屆國際擊樂大賽重奏組冠軍，引起國際樂壇的注意，受邀至丹麥、瑞士、波蘭、日本等地演出，也曾在打擊樂界最大的藝術節「美國國際打擊樂年會」與紐約卡內基廳演出。

簡任廷、簡任佑表示，此次音樂節也跟丹麥當地知名的音樂家木管二重奏「凡特斯」（Duo Ventus）合作演出，展現台灣與丹麥音樂家的音樂默契，收穫甚多，能夠以音樂站上國際舞台，讓國際人士更認識台灣，他們深感驕傲。在音樂節後，雙子二重奏將前往在波蘭羅茲舉辦的「波蘭國家擊樂論壇」演出，繼續展現台灣新生代青年音樂團體的實力與音樂特色。

(中時 )