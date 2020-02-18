新冠肺炎爆發間接對全球房地交易，帶來具大的影響，根據商仲今(18)日針對新冠肺炎與亞洲不動產交易報告指出，新冠肺炎爆發帶來很大的影響，短期考驗全球供應鏈，房地相關交易也可能延遲，然而，如果疫情有效受到控制，房地交易風險在下半年轉弱，投資額有望反彈，使之出現補償性增長。

根據仲量聯行發布《新冠病毒與亞洲不動產影響》報告指出，新冠肺炎爆發帶來很大的影響，短期考驗全球供應鏈，房地相關交易也可能延遲，但預期下半年風險可望下降。至於產業方面，零售、旅遊受到最直接的衝擊，打擊最大，線上消費則有相當程度獲益。

高力國際者出，認為此波疫情中較為受惠的則是物流業，主因是逾3成受訪者認為此波疫情發展下，電商營收會有超過15%的成長空間，此舉將同步帶起物流業的營收，因此，已有倉儲業者計畫與房東簽訂更長期的租約，甚至擴增面積，預期空置率將會明顯下降。

在住宅表現的部分，仲量聯行分析，疫情帶來的不確定性壓抑市場，交易將會推遲。至於投資市場，投資者可能會重新布局，預料2020上半年的投資總額與同期相比，會大幅下降；仲量聯行預期，今年下半年風險會減弱，投資額有望反彈。至於資本價值應可維持，收益率則恐遭壓縮。

不過，各家商仲業者皆認為，預期疫情維穩之後，原本延遲的房地相關交易將會恢復，並且出現補償式增長。今年下半年風險會減弱，投資額有望反彈。

高力國際董事總經理劉學龍表示，為了彌補實體店面的營收損失，已有逾5成零售業者選擇與電商平台合作，擴大線上銷售業務，甚至吸引許多高齡者使用線上生鮮平台。零售業租戶可趁此時間點加大對於線上銷售的投資，可能因此搶得先機。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，我們預期風險會逐步下降；雖然短期導致房屋交易延遲，但賞屋、詢問度不減，國內營建業將隨著疫情趨緩恢復。至於商用不動產市場方面，受到疫情影響較小，辦公室租賃依然滿租，投資人也積極投入大型標案的準備工作。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)