蘆洲警分局執行威力掃蕩勤務，擴大臨檢。(蘆洲警分局提供╱吳亮賢新北傳真)

蘆洲警分局執行威力掃蕩勤務，擴大臨檢。(蘆洲警分局提供╱吳亮賢新北傳真)

蘆洲分局長李忠萍表示，將以優勢警力執行威力掃蕩及臨（路）檢勤務，展現打擊犯罪決心。(蘆洲警分局提供╱吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情導致延後開學，新北市蘆洲警分局為守護青少年寒假期間身心安全，連續3日規劃威力掃蕩勤務，防制街頭暴力及危險駕車，並針對重要聯絡道路及橋樑，執行區域聯防擴大路檢、盤查，累計查獲非法份子8人、交通違規告發10件、防制飆車及危險駕駛測速照相32件。

因應武漢肺炎寒假延長，新北市蘆洲警分局為淨化轄內治安，期許青少年平安健康返回校園求學， 17日起連續3日規劃威力掃蕩勤務，重點項目為防制街頭暴力及危險駕車。

蘆洲警分局指出，針對轄區重要聯絡道路及接壤三重丶新莊等交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢、盤查勤務，目前專案執行成效，共計查獲竊盜、傷害通緝犯計2件2人、毒品案1件3人、逃逸外勞1件3人，另取締交通違規告發10件、超載3件，防制飆車、危險駕駛測速照相32件。

蘆洲警分局表示，為強化警力執勤能量，依既有警力強勢執法，淨化治安環境、遏止犯罪，另也針對轄內釣蝦場、養生舘、卡拉0K、網咖及涉毒場所，執行大規模威力掃蕩，並設立多處路檢盤查點，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，遏止聚眾打架，營造安全環境。

分局長李忠萍表示，寒假即將結束，防制街頭暴力、飆車歪風，刻不容緩，警方將以優勢警力持續對青少年易聚集場所執行威力掃蕩及臨（路）檢勤務，有效壓制不法氣燄，展現打擊犯罪決心。

(中時 )