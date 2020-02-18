靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，世界各地正對抗新冠肺炎病毒，希望透過「主顧聖母堂」造型主燈，為民眾祈福，祈求疫情早日平息，共度難關！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「主顧聖母堂」上方投射出擁抱十字架，整座教堂散發祥和的光芒，讓參觀民眾感受到天主溫柔的愛，更象徵「擁抱世界、萬眾合一」。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「主顧聖母堂」還有由鴿子、聖經、麥穗、百合花等圖案組成的「天主慈光｣燈座，透過燈光投射，展現天主的愛，在人心內光照。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

天主教會台中教區在台灣燈會后里森林園區的「好神宗教燈區」，以台中新地標、打卡新熱點的靜宜大學「主顧聖母堂」造型製作主燈；教堂上方投射出擁抱十字架，整座教堂散發祥和的光芒，讓參觀民眾感受到天主溫柔的愛，更象徵「擁抱世界、萬眾合一」。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，世界各地正對抗新冠肺炎病毒，更需要天主的愛及信仰的力量，希望透過「主顧聖母堂」造型主燈，為民眾祈福，同心協力、互助互愛，祈求疫情早日平息，共度難關！

蘇耀文指出，靜宜大學「主顧聖母堂」的外觀如竹筍，筍殼互相包覆，象徵「包容、互愛、重生」；走進「主顧聖母堂」主燈內部，呈現由3000多張世界各國郵票組合成的「耶穌像」畫版。

「主顧聖母堂」還有由鴿子、聖經、麥穗、百合花等圖案組成的「天主慈光｣燈座，透過燈光投射，展現天主的愛，在人心內光照；邀請所有人攜手迎燈，接受世界之光、耶穌的愛，獲享天父兒女新的生命，一起擁抱世界，使萬眾合一！

靜宜大學校長唐傳義指出，該校是天主教大學，扮演「愛德」與「知識」的相乘角色，也是愛的加速器；希望藉由宗教燈區「主顧聖母堂」的視覺標記，跨宗教推動「擁抱世界、萬眾合一」。

日文系學生說，學校的「主顧聖母堂」，以縮小比例呈現在台灣燈會，讓人感到很親切、也很驕傲！吸引很多天主教學校的學生前來參觀，並紛拍照打卡；雖然新冠肺炎疫情讓人聞之色變，但因燈會在戶外，空氣流通，較不擔心感染病毒，將邀請他校同學及家人趁最後一周到場賞燈。

(中時 )