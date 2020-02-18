行政院長蘇貞昌與駐日代表謝長廷同為美麗島辯護律師、並列民進黨天王，如今聲勢卻天壤之別；蘇女蘇巧慧擔任立委前途看好，反觀謝兒謝維洲一片慘澹，兩人差距引網路討論。網友指出，蘇不僅擅於營造形象，其放棄奪權之心在對的時間任閣揆一職，更將自己與後代的政治路闢得更寬。

網友在PTT論壇發文《為何謝長廷不如蘇貞昌？》寫道：「謝蘇同屬美麗島辯護律師世代，但到了晚期，兩個人的際遇卻天差地遠。小夫派駐日本，本該天高皇帝遠，結果大阪事件、鑽石公主號事件本來也沒人注意他，他就是愛亂發臉書、有辦法惹眾怒，在子女的教育上更是一敗塗地。」

發文網友更指出：「反觀蘇貞昌，二度接閣揆，成功防堵非洲豬瘟，這次防疫決策更是沒話說，唯一可以被柯糞罵的只有『騙神明』。在子女教育上，培養出一個二度擊敗黃志雄的蘇巧慧，未來政治前途看好。謝35年次、蘇36年次，差不多老，但腦袋卻差很多。」

文章一出，討論熱烈。網友們紛紛回應：「蘇光頭被菸皇擊敗後是真的放棄奪權了，但是謝的眼神是沒有死所以才駐外流放。給沒野心的蘇貞昌行政權不會被架空，給謝應該會有點危險」、「還有蘇貞昌也比較懂營造形象，小夫……」、「蘇貞昌做事比較彈性吧」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)