「元健天籟列車」活動抵達嘉義縣，至7月30日前供縣民接受聽力檢測，並送出500台助聽器。（呂妍庭攝）

「元健天籟列車」活動抵達嘉義縣，至7月30日前供縣民接受聽力檢測，並送出500台助聽器。（呂妍庭攝）

元健大和直販公司為幫助聽力障礙者找回天籟之音，展開「元健天籟列車」活動，18日嘉義縣衛生局辦記者會，宣布天籟列車正式停靠嘉義縣，凡滿18歲以上縣民達到一定程度的聽力耳受損，就能免費領取多功能助聽器1台，元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢指贈送機型能和手機、藍牙配對，老人家有它就能追劇，有助提升生活品質。

為幫助聽力障礙者重返有聲世界，在副議長陳怡岳與衛生局積極促成下，元健大和直販公司捐贈嘉義縣500台專業助聽器，幫助聽障朋友重返「有聲世界」，今上午在衛生局舉辦「阮嘉有愛，聲命無礙」天籟列車捐贈記者會，陳怡岳、縣議員劉雅文、林淑完、姜梅紅及何子凡都一同關心老勢大的聽力問題。

縣長翁章梁表示，民眾常把重聽當作是老人家退化常態，忽視聽力檢查的重要，而失去提早治療機會，感謝天籟列車選擇「停靠」嘉義縣，不但協助民眾做聽力檢查，更捐贈500台助聽器造福民眾，讓有需求的民眾從「無聲站」直達「有聲站」，希望鄉親能重視聽力健檢，早期發現早期治療。

陳怡岳說，當初透過友人得知元健大和直販公司有捐贈助聽器的活動，就跟縣長翁章梁說一定要極力爭取，雖然過程有些曲折，但在衛生局幾次協商後，順利為縣民爭取到這項福利，500台助聽器免費送，鄉親要把握機會。

吳志賢指出，元健大和直販公司近年來研發各式助聽器，獲得國家發明創新獎肯定，有效改善使用者的生活品質，「元健天籟列車」即是希望透過捐贈及聽力篩檢，喚起民眾對聽力的重視，改善生活品質，進一步強調，捐贈助聽器和銷售助聽器不同，捐贈機型不會有耗材費用產生，民眾只要充電就能用上1天，相當便利。

衛生局說，天籟列車慈善助聽器捐贈活動從2月18日至7月30日止，民眾可洽詢預約到元健大和直販公司嘉義站前店受檢，如篩檢結果符合雙耳聽力損失達60分貝至90分貝者，可免費領取多功能助聽器1台。

(中時 )