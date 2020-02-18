在三星(Samsung) 2/11 的發表會前，業界消息就傳出將發表的新摺疊螢幕手機，並非 Galaxy Fold 第二代。果不其然，三星發表的是旗下首款採用翻蓋式設計的可折疊螢幕新機 Galaxy Z Flip。那接下來，讓人更好奇的就是，第二代 Galaxy Fold 有哪些升級，又將何時推出？近日正巧有不少新聞傳出，關心的你可一起來了解。
綜合來自南韓亞洲日報(ajunews)、爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)、i冰宇宙以及產品設計師 Ben Geskin (@BenGeskin)方面的資訊，第二代 Galaxy Fold 開發代號是 Champ(冠軍)，預計搭載 7.7 吋 Infinity Flex 螢幕(解析度2048×1536)，支援 120Hz 螢幕更新率，外螢幕是 6.4 吋 FHD Super AMOLED 螢幕；第一代是 7.3 吋內螢幕、外螢幕則是 4.6 吋。從上述螢幕規格來看，第二代 Galaxy Fold 仍舊是採用螢幕內折的設計，跟第一代 Galaxy Fold 以及 Galaxy Z Flip 的方案路線相同。
其餘規格部分，據悉將會採用高通 Snapdragon 865 處理器，具備 S Pen。主相機規格預計跟 Galaxy S20+ 相同，預計是6400畫素遠距鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬廣角鏡頭，以及一顆ToF景深鏡頭的組合。雙前置鏡頭則預計都是 1000 萬畫素。目前比較有爭議的規格就是，正面螢幕有可能首度採用螢幕下鏡頭的設計，但也有說法是採用 Infinity-V 的螢幕設計。 Max Weinbach 指出，第二代 Galaxy Fold 預計在七月發表，預料跟 Galaxy Note 20 同一時間發表。
基於當前相關資訊，Ben Geskin (@BenGeskin)稍早前沿用了第一代 Galaxy Fold 的風格，分享了第二代 Galaxy Fold 的渲染圖，並且加上了 S Pen。就市場定位來說，Galaxy Fold 與 Galaxy Z Flip 鎖定年輕、追求時尚的族群不同，以摺疊螢幕手機展開來能接近平板的體驗，很明顯就是以商務族群為主要行銷目標，就這一點來看，搭載 S Pen 可說是意料之內的升級。此外，機身材質上傳出可能會有陶瓷、不鏽鋼的版本，機身預計有藍色、銀色、金色、粉色、黑色可選。目前推測價格可能跟前一代相同，也就是 1980 美元(在台價格是NT$68888，包含 Galaxy Buds 無線耳機在內)。
從更新時間點來看，三星往後有可能讓 Galaxy Fold 作為下半年旗艦手機的固定成員。2019 年三星在 2 月份就發表了 Galaxy Fold。原定 4 月推出，但是因為耐用性等問題，上市計畫緊急喊停，在升級結構並加強防塵設計後於 9 月初上市。從目前傳出第二代 Galaxy Fold 有機會在 7 月發表的時間點來看，三星似乎打算讓 Galaxy Fold 依循一年更新一次的節奏。
根據研究分析機構 Strategy Analytics 統計，2019 年可折疊螢幕手機全球出貨量約在 100 萬部左右，而 2020 年則有望激增到 800 萬部。同個數字到 2025 年預計上升到 1 億。根據台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙的說法，今年度三星在手機上的發展有兩大主軸，就是 5G 以及「折疊」。面對可折疊螢幕手機催生出全新的手機使用需求，消費者們可期待還會有更多可折疊螢幕手機將會陸續問世。
(中時電子報)
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