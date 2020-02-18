在三星(Samsung) 2/11 的發表會前，業界消息就傳出將發表的新摺疊螢幕手機，並非 Galaxy Fold 第二代。果不其然，三星發表的是旗下首款採用翻蓋式設計的可折疊螢幕新機 Galaxy Z Flip。那接下來，讓人更好奇的就是，第二代 Galaxy Fold 有哪些升級，又將何時推出？近日正巧有不少新聞傳出，關心的你可一起來了解。

綜合來自南韓亞洲日報(ajunews)、爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)、i冰宇宙以及產品設計師 Ben Geskin (@BenGeskin)方面的資訊，第二代 Galaxy Fold 開發代號是 Champ(冠軍)，預計搭載 7.7 吋 Infinity Flex 螢幕(解析度2048×1536)，支援 120Hz 螢幕更新率，外螢幕是 6.4 吋 FHD Super AMOLED 螢幕；第一代是 7.3 吋內螢幕、外螢幕則是 4.6 吋。從上述螢幕規格來看，第二代 Galaxy Fold 仍舊是採用螢幕內折的設計，跟第一代 Galaxy Fold 以及 Galaxy Z Flip 的方案路線相同。

Samsung Galaxy Z Fold 2: codename Champ. Will likely use Ultra Thin Glass. Could be the first phone with under display camera. 7.7" Infinity Flex Display. Likely launching around July. Should be around the same time as the Note20. — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 17, 2020

其餘規格部分，據悉將會採用高通 Snapdragon 865 處理器，具備 S Pen。主相機規格預計跟 Galaxy S20+ 相同，預計是6400畫素遠距鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬廣角鏡頭，以及一顆ToF景深鏡頭的組合。雙前置鏡頭則預計都是 1000 萬畫素。目前比較有爭議的規格就是，正面螢幕有可能首度採用螢幕下鏡頭的設計，但也有說法是採用 Infinity-V 的螢幕設計。 Max Weinbach 指出，第二代 Galaxy Fold 預計在七月發表，預料跟 Galaxy Note 20 同一時間發表。

基於當前相關資訊，Ben Geskin (@BenGeskin)稍早前沿用了第一代 Galaxy Fold 的風格，分享了第二代 Galaxy Fold 的渲染圖，並且加上了 S Pen。就市場定位來說，Galaxy Fold 與 Galaxy Z Flip 鎖定年輕、追求時尚的族群不同，以摺疊螢幕手機展開來能接近平板的體驗，很明顯就是以商務族群為主要行銷目標，就這一點來看，搭載 S Pen 可說是意料之內的升級。此外，機身材質上傳出可能會有陶瓷、不鏽鋼的版本，機身預計有藍色、銀色、金色、粉色、黑色可選。目前推測價格可能跟前一代相同，也就是 1980 美元(在台價格是NT$68888，包含 Galaxy Buds 無線耳機在內)。

with the new S Pen pic.twitter.com/BcoPnVLGHi — Ben Geskin (@BenGeskin) February 17, 2020

從更新時間點來看，三星往後有可能讓 Galaxy Fold 作為下半年旗艦手機的固定成員。2019 年三星在 2 月份就發表了 Galaxy Fold。原定 4 月推出，但是因為耐用性等問題，上市計畫緊急喊停，在升級結構並加強防塵設計後於 9 月初上市。從目前傳出第二代 Galaxy Fold 有機會在 7 月發表的時間點來看，三星似乎打算讓 Galaxy Fold 依循一年更新一次的節奏。

根據研究分析機構 Strategy Analytics 統計，2019 年可折疊螢幕手機全球出貨量約在 100 萬部左右，而 2020 年則有望激增到 800 萬部。同個數字到 2025 年預計上升到 1 億。根據台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙的說法，今年度三星在手機上的發展有兩大主軸，就是 5G 以及「折疊」。面對可折疊螢幕手機催生出全新的手機使用需求，消費者們可期待還會有更多可折疊螢幕手機將會陸續問世。

(中時電子報)