台灣警察專科學校警員班第37期的寒假實習結束，台中市警局第四分局長吳耀南（左），贈送紀念品給同學。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

警專學生寒假沒閒著，有18名學生分配到台中市警局第四分局實習，學生們跟著學長針對基層警察勤務、交通事故處理及刑案偵查基礎等項目實習，日前實習期滿，實習生們收穫滿滿，分局長吳耀南感謝學生們這段時間對分局的協助，也希望學生們能跟實習期間的學長姐們保持聯繫，多多挖掘學長姐的經驗來滋養自身的學經歷。

台灣警察專科學校警員班第37期的寒假實習已在2月14日畫下句點，第四分局有18名學生進行一個月的實習，實習的項目有基層警察勤務、交通事故處理及刑案偵查基礎等，日前舉辦的實習檢討談會上，學生紛紛發表心得。

有學生表示，曾跟著學長偵辦毒品案，經歷情報蒐集、埋伏守候、嫌犯抓捕、文書作業等過程，深深體會偵查過程的辛勞，還有學生跟著學長舉發交通違規，學長與民眾的應對，使被取締民眾從一開始的暴怒，到最後的心懷感謝，都令他印象深刻。

中市警局第四分局長吳耀南，勉勵大家面對聚眾暴力，應嚴正執法，即時壓制氣焰；另外對於自身專業能力的培養、生涯的規劃要多看、多聽、多學，也要謹守分際，拒絕誘惑，端正警察風紀，也希望學生們能跟實習期間的學長姐們保持聯繫，多多挖掘學長姐的經驗來滋養自身的學經歷。

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