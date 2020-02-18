有人說政治路是條不歸路，但對男人而言，政治應該也可變的「性感」，很難想像除了劉德華、周潤發之外，前總統李登輝和政論節目主持人趙少康，竟也曾同被列為「十大性感男人排行」中，他們的性感點究竟在哪個部位？答案會讓人大感意外。
時空拉到30年前，大家會有超意外發現。根據《漢(HANS)生活雜誌》1989年曾做過「十大性感人物新聞特輯」中，強調經過公平公開的票選過程後，選出了當年的十大性感男女星，在男星部份前五名不令人意外，周潤發、劉德華、劉德凱、萬梓良、成龍，都是當年又紅又帥的男神級巨星，請再繼續看到後面，眼鏡要扶好，6名之後陸續是趙少康、宋楚瑜、胡瓜、李登輝和朱高正。
這五位性感人物如同發現彩蛋般另人驚喜，唯一的藝人胡瓜當年走諧星主持搞笑路線，很紅但和帥字還有距離，尤其身高比例是1:1，短腿常在節目中成笑點，有趣的是，票選結果胡瓜就是靠著短腿打敗眾家帥哥，進入了10大性感排行。
除胡瓜外，其他四位皆政治界超大咖，超越所有政治人物的一帥趙少康，當年堪稱是政治金童，從學者到北市議員到立委，還當過環保署長和參選台北市長，脫離國民黨創新黨時掀起政治旋風，雖然事隔30年了，趙少康也成功地從政治人物轉型成媒體大亨，到目前仍活躍在媒體圈。
權力就是最好的春藥
俗話「權力是最好的春藥」，男性政治人物也因為掌握了權力，就有其無法抵擋的魅力，趙少康當年是贏在「嘴唇」，他的唇薄言語卻犀利；跟隨在後的宋楚瑜則是贏在眉毛，濃而有的眉毛，確實是宋楚瑜外型的明顯特色，當年宋楚瑜也是政界帥哥，但他從國民黨祕書長到台灣省長，一路走來不曾離開政壇。
李登輝是國民黨第一任民選總統，其下巴是特色，竟也是一般人認知的性感部份，他從國民黨一路栽培的政壇菁英到民選總統，缷下總統竟自創台聯黨和國民黨完全對立，政治的多變和無情由此可見；搭上十大列車最後一名的朱高正，可能現今很多人都不知他是誰，當年立委時代的朱高正，可是國會中最響亮的一號人物，推倒發言台等等言行，讓當年長相平凡靠著「魄力」成為政壇一把奇皅，30年後的今天則僅偶爾在媒體出現。
至於歲月對這些政治性感男是不是一把殺豬刀？大家看照片就可判斷了。
(中時電子報)
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