中光電(5371)公布2019年第4季財報，單季營收130.84億元，季增0.7％，年減9％，由於產品組合與匯率影響，合併毛利率由第3季18.5％降至18.2%，也較上年同期19.9％下滑1.7％，合併營業淨利為4.05億元，季減18％，年減45％，合併稅後淨利為3.58億元，季減25％，年減49％，歸屬母公司股東淨利為3.91億元，季減17％，年減44％，每股稅後盈餘為0.9元。
累計2019年合併營收為487.11億元，年減12.5％，合併毛利率較2018年18.6％下滑至18.1％，合併營業利益為12.01億元，年減48％，合併稅後淨利11.58億元，歸屬母公司股東淨利為11.53億元，年減43％，每股稅後盈餘為2.65元。
公司指出，去年第4季受到客戶為因應貿易戰關稅提高，第3季提前備貨影響，中光電節能產品事業群第3季出貨量約1,073萬片/台，單季營收62.2億元，分別較第3季衰退7％及11％。
累計2019年節能產品出貨量約4,175萬片/台，年減12％，營收約239.69億元，年減僅3％，主要受惠於更多高階及大尺寸TV LCM與PID產品出貨帶動EMS及ODM生意平均出貨單價提高。
影像產品部分，由於嵌入式精密投影應用方案、大型展演高端工程機等出貨成長，影像產品第4季出貨量約30.4萬台，季增19％，營收約41.72億元，季增14％。2019年影像產品全年出貨量約95.4萬台，年減27％，營收144.75億元，年減23％。
針對去年營運情形，總經理陳士元指出，受到傳統燈泡投影機需求迅速衰減，總體經濟景氣遲緩拖累市場買氣，並進一步造成新產品上市延遲，同時面臨大尺寸平面顯示器降價競爭等因素都影響出貨表現。
(時報資訊)
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