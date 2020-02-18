屏東男子「阿豪」（化名），在釣蝦場認識女子「云云」（化名），得知云云工作、感情，竟心生邪念，在臉書開立帳號，自稱「狐仙徒弟」，指阿豪是云云貴人，還指導她邀約阿豪發生性關係，云云因此被騙發生性關係6次。之後云云好友也被他用相同模式騙上床2次。屏東地院審理後，依違反妨害性自主罪嫌，判阿豪8年有期徒刑。可上訴。

判決書指出，阿豪2017年7月在釣蝦場認識云云，兩人互加臉書好友。阿豪得知云云工作、感情不順，便在臉書開立「Cherry Lin」帳號，再對云云說Cherry Lin算命很準。Cherry Lin向云云自稱師傅是狐仙，要求云云撒一把米在桌上，並拍照給她，然後將云云的情況精準命中，讓云云深信不疑。

Cherry Lin稱阿豪是云云貴人，與其發生性關係，有助工作與感情，甚至還教導云云要如何約阿豪到汽車旅館。云云受話術影響，為了改運，雖不願意還是跟阿豪發生6次關係。

之後云云的好友也被相同手法誆騙，發生了2次性關係。屏東地院審理後，依違反妨害性自主罪嫌，判阿豪8年有期徒刑。

(中時電子報)