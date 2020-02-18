位於桃園龜山大湖路的一家鋼鐵公司，18日下午近3點慘遭祝融，大量黑煙跟火舌竄出，附近民眾嚇得紛紛報案，桃園消防接到大量報案電話，派遣大批大火弟兄前往灌救中。

(中時 )

#桃園 #大量 #報案 #黑煙 #鋼鐵