桃園鋼鐵場大火 火舌黑煙直衝天際 14:552020/02/18 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 工廠大火黑煙直衝天際。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 位於桃園龜山大湖路的一家鋼鐵公司，18日下午近3點慘遭祝融，大量黑煙跟火舌竄出，附近民眾嚇得紛紛報案，桃園消防接到大量報案電話，派遣大批大火弟兄前往灌救中。 (中時 ) #桃園 #大量 #報案 #黑煙 #鋼鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐美貨載轉台 華航運價領頭漲 04:102020/02/14 產業．科技 《業績-鋼鐵》春雨1月營收年減24.5％，看好轉單效應 11:592020/02/15 財經 一鍵報案 基隆27家長照中心設置火災通報器 15:412020/02/15 社會 非洲恐被高外債拖垮 04:092020/02/16 產業特刊 桂全 推機械式鋼鐵沖孔機 04:102020/02/17 產業特刊 低於國際行情 法人稱：中鋼新盤價有望補漲 10:102020/02/17 財經 《鋼鐵股》今年離岸風電出貨看旺，世紀鋼量價齊揚 11:252020/02/17 財經 北三都房市黑馬 桃園較去年實價交易件數年增2成5 16:062020/02/17 風格 北三都中房市黑馬 桃園實價交易件數年增2成5 16:482020/02/17 財經 去年墊償基金墊償人數 創10年新高 13:312020/02/18 生活 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 病毒死亡首例！鄰居嚇不敢靠近白牌車 酒店歇業13天 - 社會 桃園鋼鐵場大火 火舌黑煙直衝天際 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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