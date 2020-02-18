新冠肺炎疫情仍在延燒，學齡兒童家長希望學校能分階段或延後開學。圖為小學學童參加運動會。（柯小姐提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，各級學校大多訂於25日開學，但學齡家長認為，新冠肺炎潛伏期長達14天，甚至感染了也是無症狀，如今整體疫情未見好轉，傳染並擴至全球，憂心孩子健康問題，希望學校可以延後或是分階段開學。

在台北從事媒體業的柯姓家長說，她的兒子是小學2年級學生，現在在上班時間，都由外公與外婆代為照顧，孩子照護因此不成問題，但一想到即將開學，不禁擔憂起來。

柯姓家長表示，只要學校出現1人感染，很可能全校停課並隔離，而小學1到2年級學童還是「小小孩」，即便學校防疫完備，但孩子的自主能力與衛生觀念尚不足，需要家長隨側在旁，不像5到6年級的小學學童已是青少年，已具備完整的衛生觀念，較有課業壓力，需要如期畢業，才可以升上國中，因此希望學校可以延後開學，或是也可以分階段開學，並可採取視訊補課。

中壢劉小姐為家管，大女兒現在是小學3年級學生。她認為，現在新冠肺炎疫情沒有好轉，甚至病症潛伏期長達14天，甚至感染了也是無症狀，根本難以判斷，非常擔心孩子在開學之後的健康問題，因此希望可以延後開學，而在這個寒假也幾乎沒有帶孩子外出，也不斷告知孩子要勤洗手。

劉小姐也說，據她觀察身邊的女兒同學家長，是否要延後開學，家長在網路社群與群組的討論很激烈，並且大多數孩子也都沒有去安親班，主要是擔心孩子自我照護能力不足，補習班的防疫工作可能不如學校周到，擔心容易發生群聚感染，因此在父母上班時間，都是由爺爺、奶奶等家中長輩幫忙照顧。

(旺報 )