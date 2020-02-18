開學日在即，為籌備新冠肺炎時期開學前準備工作，及相關防疫措施等，高市教育局於18日開始將分6區舉行「局長與國中小學校長分區座談會」，第一站在青年國中舉行，共有來自鳳山、鳥松、大樹、大社區48校校長參與討論協調。

為防止新冠肺炎交互傳染，中央祭出寒假延長兩個星期，如今接近尾聲，新冠肺炎卻仍持續延燒。為防止開學後校園傳播的可能性，高雄市教育局將於18日起舉辦6場次「局長與國中、小學校長分區座談會」，針對每所學校的情況，審慎討論相關校園防疫措施。考量防疫期間避免舉行大型集會，每場次人數將管控於60人上下，同時給予校長們更多與局長商討空間，且出席嚴規配戴口罩、量體溫等，以身作則、親自落實防疫規定。

教育局長吳榕峯表示，目前大型活動在3月底之前全面停辦，若戶外運動會則是建議每人間隔2公尺以上，團體競賽也建議延後舉行，避免群聚感染。至於防疫物資部分，教育局將會提供幼兒園乾洗手，國中小會提供酒精及口罩。此外，面對不特定對象皆應戴口罩，口罩若不夠可以採用放置三天重複使用或是搭配布口罩一起使用，都是解決物資短缺的好辦法。

各所學校在開學前會落實全面消毒，教育部拿到物資也會不斷的分配給各間學校，盡可能的幫助各校進行校園防疫措施，但同時也呼籲各所學校在疫情爆發時就應該補足學校不足物資，不能只向中央索取。相信透過學校、家長及教育部三方全面配合，可以給予學生最健康安全的學習環境。

(中時 )