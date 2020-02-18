台灣導盲犬協會爆出不當繁殖事件，遭依違反動物保護法裁罰3萬元，協會認為導盲犬屬「經濟動物」，並非「寵物」，遂提行政訴訟抗罰，但台北等行政法院認為，導盲犬同時符合兩種性質，當然適用「寵物」規範，遂判協會敗訴，可上訴。

台北市動保處2015年間接獲檢舉，指協會未依法申報繁殖，因此三度發函通知協會相關資料，並兩度派動保員稽查；協會雖有回函說明，但動保處稽查發現共有146隻犬，協會卻僅提供68隻犬資料，也未提交繁殖申報、管理說明，遂認定協會規避稽查，開罰3萬元。

協會不服提起行政訴訟，北高行2016年認為動保處未先勸導，處分程序不合法，判撤罰，動保處上訴後，最高行政法院去年廢棄原判決，發回更審。

協會主張，依據動保法，「寵物」指「供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物」，「經濟動物」則指「皮毛、肉用、乳用、役用或其他經濟目的而飼養或管領之動物。」導盲犬有特定目的，為免費提供殘疾人士使用，非玩賞、伴侶，應屬於「經濟動物」。

協會並指，動保員稽查時僅口頭宣達相關法令，未先開書面勸導單，事後就直接開罰，程序不合法。

動保處提出台大法律系教授林明鏘見解抗辯，認為導盲犬同時具有「經濟動物」及「寵物」雙重性質，應受保護程度較高的「寵物」規範。

合議庭則認為，導盲犬屬於「犬」，且伴隨視障者的日常生活，因此適用「寵物」規範，必須經主管機關許可，並持執照才可繁殖、買賣、寄養，另動保法未規定勸導一定要「開單」，口頭宣達也可，遂認定動保處開罰程序合法，改判協會敗訴。

(中時 )