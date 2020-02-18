鑽石公主號滯留海上多日，隨著14天隔離期結束，各國也陸續接回國人，但台灣卻傳出撤僑班機恐將延後，立委王定宇指出，國人何時能返台要等日方檢疫結束，20日前不一定能完成。

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號，目前確診病例已有454例，成為大陸地區以外最多確診病例。昨（17）日陳時中表示，已提出專機飛航申請，希望能接回滯留在船上的台灣人。

有關接回鑽石公主號上的台人，王定宇在臉書表示，目前確認船上的台灣旅客、船員以及魔術師共22位，待日方檢疫完成後，確診者留在日本治療，陰性反應者再進行專機接回，這樣對所有人員、台灣防疫都是比較好的方式。

王定宇說，按照這個狀況推估，台灣撤僑專機行動日期，必須等日方的檢疫時間，20日前不一定能檢測完成，希望能在檢測確實、安全無虞的前提下，儘快完成。

另外，王定宇也指出，鑽石公主號旅客及船員共3711人，超過50個國家的國籍，其中一半以上的人來自日本，至17日止，已檢疫1723人，確診者共454人，確診病例達26%。

(中時電子報)