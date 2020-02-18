長期輔導「非行少年」的屏東高樹鄉「財團法人屏東縣私立慈幼之家」，日前遭屏東縣政府勒令停收個案，傳出與院長得罪地方民代有關，但縣府否認說法，強調慈幼之家涉及違反兒權法相關情事，且依法裁處，目前機構已依訴願程序由衛福部審議中。

去年8月，屏縣府社會處社工展開拂曉突擊稽查，將3名院生帶走，當院方人員追問緣由時，帶隊的社會處婦幼科長吳竹萍表示「查明後會告知」，因過程突然引發外界熱議。

吳竹萍對此表示，慈幼之家設立2011年，是屏縣兒少安置及教養機構，但近幾年因兒童照顧品質不佳，經衛生福利部2018年度兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑(每3年1次)結果為「丙等」，縣府基於主管機關輔導管理之責，立即啟動聘任專家學者專案輔導中，平時亦加強稽查及管理。

於輔導期間，由於接獲機構內兒少保護通報事件，為了兒少安全刻不容緩，於是在晨間進行無預警稽查，並偕同兒保社工前往慈幼之家進行調查，全程由警察陪同並出示公文及執行人員工作證。

經調查後，當日即依向屏東地院聲請緊急安置及委託安置，目前院童皆由各縣市主管機關妥善安置照顧中。

吳竹萍強調，過程中至慈幼之家索取個案及生輔紀錄等資料，皆有配戴識別證及出示正式公文，慈幼之家涉及不當對待兒少，已由司法機關偵辦中。

(中時 )