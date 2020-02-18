蘋果降財測，台積電(2330)、大立光(3308)雙雙跌破季線，衝擊台股續跌114點。新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊國際產經，蘋果周一宣布，因新冠肺炎疫情導致iPhone手機生產放緩，並削弱在中國的需求，蘋果將無法達成首季營收目標，台股蘋概雙王應聲重挫，雙雙摔出季線之外，拖累半導體類指大跌2.56%、光電類指大跌2%，其餘電子族群也紛紛走弱，其中，被動元件族群早盤雖受國巨(2327)調漲題材帶動逆漲撐盤，但漲價效應似乎不被市場認同，盤中紛紛翻黑走弱，盤面僅靠金傳力抗空頭，終場集中市場收11648.98點，跌114.53點，總成交值1387.76億元。店頭市場收145.66點，跌1.08點，總成交值372.13億元。

分析師表示，台積電跌破季線，台股賣壓湧出，新冠肺炎疫情目前看來仍未獲得控制，加上大陸復工比率不高，短線將壓力仍大，操作上宜避開法人持股較高的大型股，保守為主勿躁進。

盤面上，台積電(2330)今日受蘋果首季營收難達標、美國政府擬進一步封鎖華為利空衝擊，股價開低收低在322元，失守季線，跌幅達2.87%，影響大立光(3308)重挫4.44%、探至4630元，為大盤帶來沉重賣壓。新冠肺炎疫情蔓延，意外帶動監視器需求攀升，晶相光(3530)成為防疫概念之一，加上原本全球CIS元件缺貨，帶動晶相光今年CMOS影像感測IC出貨量增，今日成交量放大至9千餘張，股價收漲停112.5元，排隊買單仍掛3600餘張。

分析師表示，觀察外資動向，昨日現貨轉賣超、期貨部分減碼1千多口，皆屬偏空調整，預估短線將偏空以待。選股題材上不妨考慮被動元件、伺服器及高殖利率題材等相關等族群為主，不妨靜待台股止穩後再行佈局。

(時報資訊)