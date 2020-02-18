日系外資針對新型冠狀病毒對於智慧機產業的衝擊提出最新看法，外資認為，大陸市場首當其衝，預計2020年大陸智慧型手機內需量將自4億支、削減至3.5億支，且受到大陸市場的影響，也將2020年全球5G智慧型手機量從原先預估的2.58億支、減少到2.23億支。

日系外資表示，受到新型冠狀病毒衝擊，將2020年大陸智慧型手機內需量由4億支削減至3.5億支，調降幅度為12.5%，也意味著年減少約8%，該疫情目前已嚴重破壞了大陸的供應鏈和國內的需求，其中第一季的季衰退幅度上看30%，甚至更多，第二季減幅也預計落在10~20%。

日系外資指出，目前看來疫情衝擊到第二季都會持續發酵，且隨著5G SoC的成本逐季下滑，大陸市場的5G智慧機大幅成長時間點應該是落在第四季，但大陸的總體需求狀況目前仍然不清楚，且目前對於新型冠狀病毒發展依舊處於高敏感度階段，以全球市場來說，預計2020年5G智慧型手機會從原先預估的2.58億支減少到2.23億支，調降幅度約14%，主要是因為大陸市場的動能減緩所致。

日系外資指出，受到疫情影響，來自大陸OEM的大多數為支援5G的新旗艦機不僅將面臨供應鏈方面的挑戰，而且在國內市場的需求情況尚不明確，因此，預計大陸OEM的5G智慧機放量必須等到下半年才有機會，故大陸OEM廠商可能會在上半年暫時將重點轉移到海外市場，且主要鎖定中低階智慧機，包括小米、Oppo和Vivo等主要OEM廠商將在短期內重新調整其針對海外市場的供應鏈資源，不僅如此，在這種背景下，有鑑於海外市場缺乏Android系統支持，華為的情況在短期內更具挑戰性，因為它主要依靠大陸市場，故也將華為2020年出貨量由2.35億支、調降到1.9億支。

日系外資進一步指出，新型冠狀病毒對上下游產業衝擊最大的時間點將落在第二季，除訂單削減，還有勞動力不足的問題，在疫情籠罩下，也看好處於上游和周期性行業，類似台積電等面臨供應鏈中斷的影響較小；再者平板電腦、可穿戴設備等，因為國際市場需求仍在，也有機會受到較小的衝擊。

(時報資訊)