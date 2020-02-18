2020東京奧運將於7月24日開幕，愛爾達(8487)電視取得2020東京奧運台灣區全賽事總代理，也是愛爾達電視連續四屆轉播夏季奧運、連續三屆取得台灣區全賽事總代理。因應5G世代的到來，2020東京奧運將提供4K、VR轉播，這將會是台灣首次在單一賽事中提供4K頻道轉播及VR轉播，觀眾將會有不同以往的觀賽體驗。

2008年北京奧運開啟愛爾達的奧運轉播之路，自此愛爾達電視成為台灣奧運轉播的代名詞。2020東京奧運因鄰近台灣加上幾近零時差，頗受全國觀眾期待。在克服萬難後，愛爾達電視第三度取得台灣地區全賽事總代理。愛爾達電視執行長陳怡君表示，愛爾達將提供最專業、完整的東京奧運轉播服務，滿足觀眾的全方位的收視體驗。另外，宅經濟當道，在家看電視將會成為休閒的優先選擇，預估將會帶動奧運收視率以及愛爾達廣告託播率的成長。

每一屆的奧運轉播除了觀賞到精彩的賽事外也可以體驗到科技帶來的視覺享受。北京奧運HD轉播、倫敦奧運3D轉播、里約奧運多頻道轉播，愛爾達電視攜手合作夥伴中華電信用科技的力量提供各種創新的轉播服務。今年因應5G世代的到來，2020東京奧運將提供4K、VR轉播，並且結合AI分析輔助，附加視覺動畫，呈現即時比賽資訊，提升運動比賽的觀賞體驗。

本屆東京奧運共有33種運動、339個競賽項目，種類較上屆的里約奧運(28種運動、306個競賽項目)更顯多元。國人最關注的棒球項目，也在暌違12年後重回奧運賽場，中華隊必須在4月舉行的棒球六搶一資格賽(愛爾達電視轉播)勝出，才能取得奧運門票。

根據體育署所公布的資料，我國代表隊目前已在8項運動種類取得27席參賽資格，包含射箭、射擊、體操、游泳、田徑、自由車、桌球、馬術。

(時報資訊)