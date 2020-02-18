新竹縣首座影城18日動工，「竹北市自強七街立體停車場BOT案」預計2022年1月完工，預計將有電影院、百貨商場、餐飲等服務，以及公共停車場，也便利周邊住戶及往來民眾，也將使竹北市的生活機能更加豐富。
新竹縣長楊文科、龍享廣場公司董事長魏博元、龍祥育樂多媒體公司董事長王應祥等人18日上午出席動土儀式，此岸工程將打造地下1層樓、地上10層樓建築，地下1樓及7到10樓為公共停車場，將可提供供607席汽車格及267席機車格。
此案最大特色為3至6樓的影城空間，為來新竹縣民看電影可望就近在竹縣消費，此外，1到2樓則是餐飲及商場空間，也方便民眾消費。楊文科表示，此案為去年6月簽約，在交通旅遊處的努力下，半年後就順利動工，此案也獲得財政部核定達16億，一年固定權利金540萬，許可年限為50年。
楊文科也說，新竹縣淨遷入人數為6250人，目前竹北市即有19.6萬人，也是縣轄市第2名，今年有望超過20萬人落籍，他因此推動產業、交通建設，期望能積極透過公共建設，也吸引招商引資，持續創造就業機會。
魏博元表示，該公司與龍祥電影集團簽訂合作契約，影城將有15個影廳、1500個席位，而6樓也有敦親睦鄰300坪的公益空間，期望提供縣民更多元的生活消費、休閒享受。
(中時 )
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