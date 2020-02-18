新冠肺炎疫情下，人行等大陸金融監管機構重新強調行動支付等避免接觸的交易方式好處，而中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝也稱，在當前防控疫情的情況下，應該可以加快數位貨幣發行。

近期人行副行長范一飛指出，為保證公眾使用現金的安全與衛生，春節前人民銀行緊急向武漢投放了人民幣40億元的新鈔，並在同場記者會上強調行動支付的重要性。

中國日報報導，對此議題，李禮輝表示，當前為防控疫情，可以考量加速發行數位貨幣。

報導引述專家分析，因為疫情，面對面紙幣交易受到民眾排斥，法人機構與個人短期內都更傾向使用數位貨幣等非直接接觸媒介，可能產生使用黏性，而使數位貨幣有一個加速發行應用的契機。

不過李禮輝也稱，目前大陸行動支付、電子支付平台已經很成熟，應用於零售業務場景的數位貨幣的發展前景，在一定程度上將取決於市場的選擇，也取決於數位貨幣的效率、成本和便捷性，以及由此決定的具有商業價值的經濟規模。

(工商 )