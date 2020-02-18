52歲萬芳出道邁入30年，18日舉辦《萬芳30，也是你我的30》演唱會記者會，除了宣佈加盟新東家何樂音樂，也將於6月13日在台北小巨蛋二度開唱。出道30年外型卻依然凍齡，萬芳說：「保養心境很重要，一週去健身房一次，其他就在家運動，主要是氣讓它流暢，在家律動，不一定是每天做，起床跟睡前會做伸展。」

預告5月推出新專輯、6月將迎來30周年演唱會，萬芳謙稱自己從來沒想過什麼里程碑，日前曝光的新歌〈時間梯〉由萬芳親自作詞，陳柔錚譜曲，「 這次新專輯第一首歌長相就滿不一樣，跟現在的流行歌曲也不太一樣，這次跟新的音樂人合作，其實沒有刻意挑戰新的曲風，回到歌的狀態延伸思考。」

轉投新東家的萬芳，也將於5月推出新專輯。（攝影／張祐銘）

近期「新冠肺炎」疫情蔓延，萬芳透露有不少工作取消與延後、大部分都是暫緩， 「有！但還是要工作、還是要吃飯，就只是小心一點。」除了呼籲大家要小心病毒之外，問到會否擔心影響到22日演唱會門票開賣？萬芳則是佛系的回說： 「這也是沒辦法的事情，就順著走。」

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(中時電子報)