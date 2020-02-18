先前已經在大陸啟動自製口罩的鴻海集團，在台灣目前也選擇旗下鴻騰精密（英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司）做為生產口罩的單位，預計將開出10條醫療用口罩生產線，日產能100萬片，3月開始量產。

對於自產口罩一事，新北市市長侯友宜17日表示，鴻海集團確實已派人與市府接觸，他樂觀其成這件好事並全力支持。鴻海表示，「公司在台灣確實有自製口罩的規劃，並且已與相關設備及物料廠商接觸，同時感謝地方政府的大力協助，也希望能替台灣社會貢獻一些力量，有關產能數據，細節還在規劃。」

從經濟部商業司的公司登記資料來看，2013年7月登記設立，位置位於土城的鴻騰精密，登記金額3.7億元，負責人是鴻海老將盧松青。鴻騰精密營業事項除了電子、機械通信、資料儲存、電腦、軟體等，也涵蓋醫療器材製造、醫療器材批發及醫療器材零售。

鴻海集團在中國的口罩生產由子公司工業富聯製造，工廠位於深圳龍華園區。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)