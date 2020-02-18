因應新冠肺炎疫情，全國高中小延後到25日開學，台中市教育局為做好防疫工作，18日在市政會議中報告相關防疫措施，教育局長楊振昇表示，開學當天進入校園需量測體溫，如在在家自主測量只要有家長簽名可直接入校，或到校後由學校測量，各校會分多組分流進行，採雙軌並行；且開學後家長接送區擴大，距離拉大到5至8公尺，動線不交錯，避免人潮聚集。

台中長盧秀燕在市政會議中，關心各校防疫整備工作，教育局長指出，口罩等防疫物資，會在開學前到位。市府定2月20號召開高中以下校長防疫會議，針對開學防疫工作做好充分準備，讓家長安心。目前已通知各校取消開學典禮，改以廣播視訊書面進行。

而開學當天需要量測體溫才能進入校園，規劃雙軌進行，學生可選擇在家測量填單後由家長簽名即可直接入校，另為到校後由學校測量，各校會分成十組或八組動線，離校園五公尺或八公尺，避免大排長龍。

且因應疫情，未來家長接送區也將擴大距校園5至8公尺，動線不交錯，避免人潮聚集。

(中時 )