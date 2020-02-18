清潔隊人員至白牌車行進行周邊街道與車行內外大消毒。（民眾提供／謝瓊雲傳真）

台灣新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）死亡首例，遭爆料未在規定的時間內火化，防護也不符合規定，引發恐慌。彰化縣衛生局今（18日）出面澄清，強調遺體消毒入殮只花3小時，因火化要排隊等候，的確未在死亡後24小時火化，但過程絕對符合法定程序。為何染疫遺體要迅速火化？法醫高大成表示，因為人在死後仍具傳染力。

台灣新冠肺炎死亡首例是中部一名專載台商的白牌車司機；且成為中央認定的社區零星感染個案、也是全國第二例家庭群聚，目前連死者在內已有4人確診。

17日晚間「臺灣殯葬資訊網」貼出一篇未具名報導，北部一家殯葬業者「天晴事務所」粉專也跟進轉貼連結與內文，內文指遺體火化找來無照不合格殯葬業者處理，人員只輕率穿著輕便雨衣，就將遺體從所在縣市殯儀館，運送到隔壁縣市的火化場火化，不僅恐有防疫漏洞，且實際上直到17日下午才在南投集集火化場完成遺體火化，根本未依照《傳染病防治法》需在死亡後24小時內完成火化，已有疏失。

不過彰化縣衛生局長葉彥伯18日出面澄清，強調25日當天包含他在內的衛生局與中央團隊都全程在場，確認死亡後遺體，由穿著完整防護裝置的業者依照法定程序完成消毒、裝入兩層屍袋後冰存，全程僅花了小時，絕對沒有病毒傳播風險，張貼報導的殯葬業者已蒐證交由檢警偵辦調查，呼籲網友勿再轉傳，以免觸法。

為何規定遺體要24小時內火化？據三立新聞報導，高大成說，人死之後，細胞不是馬上全部死掉，病毒可在遺體活一週以上，包括梅毒、B肝、C肝、結核病都一樣，也同樣具有感染力，所以才要儘快火化，才能消滅病毒。

(中時電子報)