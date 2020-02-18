日本厚生勞動省大臣加藤勝信今天（18日）在內閣會議後的記者會上再次表示，停泊在橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，已經採集所有乘客的檢測樣本，所有新型冠狀病毒檢測呈陰性的乘客，預計將從隔離終止日、19日起可陸續下船，預期21日前所有乘客下船，下船後可以恢復日常生活。

若與感染者同一房間的乘客，即使檢測結果呈陰性，仍需要觀察健康狀態，可能會延遲下船。

目前船員也全部接受檢測，若呈陰性則允許下船。實際下船與否，則需與郵輪所屬公司進行協調。乘客和船員若呈陽性，則均將住院。

針對日本境內出的感染者，加藤勝信表示：「現階段感染途徑不明的病例增加」，並稱：「正在努力避免疫情擴大。不過必須在設想可能一定程度上擴大的同時進行應對」。

和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院的確診男醫生，最近沒有大陸旅遊史或接觸史。另一位沒到該醫院的男性也感染，北海道、千葉縣和愛知縣等地也出現感染途徑不明的病例。

(旺報 )