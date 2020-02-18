針對吉利汽車將投資3億美元入股蔚來汽車的傳言，尚未獲證實，當事雙方均拒絕置評，但蔚來在美上市的股價昨日仍大跌逾6%。

吉利汽車相關負責人回應媒體稱，不知道此事宜，也不對市場傳言做評論。蔚來方面也回應稱，對傳言不作評論，投融資信息披露以公告為準。

資金壓力頻傳的蔚來，近來融資動作不少。2月14日，蔚來發佈公告，宣佈再次完成1億美元的可轉債融資項目。就在2月6日，蔚來剛宣佈了一筆1億美元的融資。這兩筆融資的投資方均為非關聯的亞洲投資基金。至此，蔚來在2020年宣佈的所有非公開發行可轉換債券在全部完成後的融資總額將達到2億美元。

一月中旬陸媒稱廣汽計劃以約10億美元入股蔚來，當時蔚來回應，以公告為準。但結果證實這是條假新聞，但投資未獲證實前，蔚來股價曾大漲14.1%，但在廣汽集團公告澄清後，蔚來汽車股價在盤後回跌5.4%。

由於大陸製特斯拉 Model 3 最低價位在人民幣30萬元區間內，甚至有機會降至人民幣25萬元左右。針對特斯拉的攻勢，業內普遍認為，這將對蔚來等大陸國產電動車廠帶來嚴重衝擊。

(中時電子報)