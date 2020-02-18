曾參加選秀節目《PRODUCE X 101》的金國憲與宋有彬，在前團體MYTEEN後解散，正式組成B.O.Y全新出發，兩人也宣布將於3月15日來台舉辦首場海外見面會。再次成為夥伴以新組合出發，宋有彬表示：「能跟國憲組團相當地開心，過去在一起讓兩人累積深厚的感情，希望可以一起成長，讓更多人認識我們。」國憲也透露能跟有彬合作的感覺很棒，希望繼續努力下去，獲得大眾的認可。

金國憲（左）和宋有彬貼心叮嚀粉絲要洗手、戴口罩，維護身體健康。（圖／RICHINING提供）

一路扶持過來，有彬透露國憲就像親哥哥一樣的感覺，因為自己沒有兄弟，所以儘管是同事關係，不過從來沒有像是跟同事在一起的感覺。國憲則是爆笑回答有彬對他來說是同居男1號，真的很像是自己的弟弟般相處，也因為很了解對方，所以從沒有吵過架。

充滿活力的兩人，被問到想要想要參加哪個綜藝節目時，金國憲表示想參加《我獨自生活》，不過現在跟有彬一起住，所以應該要變成《我倆一起生活》才是，因為兩人住在一起常常互相開玩笑搞笑玩鬧，想要把這樣的一面給大家看，宋有彬則表示自己是《認識的哥哥》忠實觀眾，希望可以圓夢參加錄影。國憲也補充，現在其實有在主持網路廣播節目《B.O.Y Show》，常常讀粉絲的來信，也會聽觀眾們的故事，覺得相當地有趣。

為了與台灣粉絲相見，他們特地錄製影片，表示：「我知道（大家）因為新型冠狀病毒而擔心我們，也非常擔心meetyou（粉絲名），大家都健康嗎？沒事嗎？期待跟大家健康的見面，meetyou們別忘了戴口罩，手要洗乾淨喔。」B.O.Y見面會3月15日在ATT SHOW BOX 大直館舉辦，票價分為3980 元、2980元以及 身障席1990元（傳真購票），2月22日中午12點在ibon售票系統全面開賣，相關詳情可洽主辦單位RICHINING官方臉書專頁。

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(中時電子報)