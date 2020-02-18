韓國男星李光洙15日發生交通嚴重事故，住院治療後診斷出右腳踝骨折，有望在今（18）日下午接受手術，但今晚錄影《Running Man》確定無法參加。
據《朝鮮體育報》報導，35歲的李光洙15日時在私人行程中發生了交通事故，遭到闖紅燈的車輛撞傷，造成右腳踝骨折，預計今日下午將有望動踝關節手術治療，並持續住院觀察。
經紀公司King Kong娛樂也發表聲明表示，目前李光洙原定的行程都無法出席，將暫時停工到康復為止，接下來的《Running Man》錄影也無法參加。
(中時電子報)
韓國男星李光洙15日發生交通嚴重事故，住院治療後診斷出右腳踝骨折，有望在今（18）日下午接受手術，但今晚錄影《Running Man》確定無法參加。
據《朝鮮體育報》報導，35歲的李光洙15日時在私人行程中發生了交通事故，遭到闖紅燈的車輛撞傷，造成右腳踝骨折，預計今日下午將有望動踝關節手術治療，並持續住院觀察。
經紀公司King Kong娛樂也發表聲明表示，目前李光洙原定的行程都無法出席，將暫時停工到康復為止，接下來的《Running Man》錄影也無法參加。
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