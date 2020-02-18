新冠肺炎疫情持續在全球延燒，而中國大陸許多地區的復工日期頻頻延後，這也大大影響了全球經濟，國際知名金融分析公司鄧白氏（Dun & Bradstreet）估計，這次影響恐怕超過5百萬家企業，已經拖垮了今年經濟預測成長值。

根據《CNBC》報導，鄧白氏所提出的報告中，發現疫情影響甚大的地方，都與全球商業網路有相當密切的關係，中國大陸有90%企業所在地，都有超過100例確診病例，這些具有嚴重疫情的地方大約有近5萬家外國公司的子公司、分支企業等等。

而美國信貸公司（Moodys）副總裁Madhavi Bokil表示，中國大陸在全球經濟中佔有相當程度重要性，而若是因為疫情影響進行長期封鎖的話，會對全球經濟造成一定傷害。

其中服務、貿易、零售、製造及批發貿易都是會受到影響的主要行業，這5個行業在廣東、北京及浙江等地區，佔了中國大陸就業人口的一半以上，因此除了對全球經濟有影響之外，對中國大陸本身來說影響也不小，只能看當局怎麼處理、對應疫情，讓「世界工廠」回到正軌。

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(中時電子報)