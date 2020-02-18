麗景酒店在門口張貼告示牌，請至斜前方麗尊酒店辦理入住手續。（柯宗緯攝）

華園草衙館2018年底才剛開幕，未料遇上疫情風暴，暫時歇業。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎衝擊高雄觀光產業，據本報掌握老字號漢來飯店一半樓層停業後，最新消息指出，華園飯店草衙館暫停營業1、2個月不等，麗景酒店則宣布即日起至2月底，入住房客改免費升至旗下麗尊酒店。高市觀光局表示，目前尚未接到通報，但已派員了解，密切聯繫中。

據了解，華園草衙館是承接原蒂亞飯店航空館，在2018年11月正式開幕，未料因地處偏遠，住房率始終不見起色，知情人士透露，華園草衙館在近日休館。對此，華園業務協理陳安偉表示，目前休館整修中，時間點約1、2個月不等，「工程沒有很急」，搭配住宿狀況施工。

陳安偉表示，華園本館與草衙館本來人力就相互支援，也趁機加強人員訓練。他也坦言，因為疫情狀況，住房率沒有這麼理想，本館住房率近5成左右，但有一些基本住宿客源，像是國外棒球團地來高雄移地訓練。近日也主打同業專案，鼓勵服務業多觀光，便宜約1成5，網路下單只要1999元。

麗景酒店則在門口張貼告示牌指出，2月13日後請至斜前方麗尊酒店辦理入住手續，外傳也關館。麗景客房協理兵岳嶺澄清，還是有對外營業，只是2月底前將原本訂麗景酒店的房客升等入住同集團的麗尊酒店，兩館員工人力合併使用、工時正常，暫時也沒規畫放無薪假，後續正常營運得視市場變化。

(中時 )