屋漏偏逢連夜雨！中國大陸自2019年開始災禍不斷，豬瘟還沒解決又爆出新冠肺炎，而正當疫情猛烈、全球驚恐之際，又有非洲蝗災危機，如今蝗群已由東非抵達印巴，數量高達4000億隻，對岸如臨大敵，然相較於國際專家擔憂，資深藝人黃安老神在在，呼籲大陸民眾「吃蟲解災」，讓網友直呼母湯，不是因為喜好問題，而是吃蝗蟲藏有送命關鍵。

非洲蝗災來勢汹汹，如今大軍已抵印巴地區，聯合國農糧組織(FAO)發布了警告，要全球高度戒備，然首當其衝的中國大陸正忙處理新冠肺炎，分身乏術，而定居對岸的黃安，昨在微博談及此事，卻是跟國際完全不同調，信心滿滿喊話：「只要咱中國人能吃的，都不是個事兒！」。

他表示才剛肆虐印度的4千億隻蝗蟲不足為懼，「來了就吃了你？」，接著列了一堆蝗蟲料理，並附上烹調方法與功效，似乎對於「吃蝗蟲」這招相當自豪，然而陸網友卻不買單，理由相當科學，那就是「成群的會有毒素」

、「螞蚱身體寄生鐵線蟲、那個物種不能吃的」，表示吃蝗蟲恐怕不能解災，還會送命！

(中時電子報)